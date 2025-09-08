وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة سدايا

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مكاتب الهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة سدايا

وأبرزت هيئة سدايا، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير إدارة الاختبارات المستمرة.

– أخصائي الالتزام.

– مدير الإدارة العامة للسياسات والتشريعات.

– خبير تطوير الأعمال.

– خبير أول تطوير الأعمال.

– مدير الإدارة العامة لتطوير قطاع البيانات.

– مدير إدارة اختبارات الأمان.

التقديم على الوظائف

وأوضحت هيئة سدايا، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)