وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة سدايا

الجمعة ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٦ صباحاً
وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة سدايا
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مكاتب الهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة سدايا

وأبرزت هيئة سدايا، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير الإدارة العامة للتخطيط والتحكم.

– مدير إدارة تقييم الأثر.

– مدير إدارة تسجيل وتراخيص البيانات.

– مدير إدارة تطوير الخدمات.

– مدير إدراة الاستشارات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت هيئة سدايا، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

