حصاد اليوم
وظائف

وظائف إدارية شاغرة لدى STC

الثلاثاء ٢ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٢٦ صباحاً
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الاتصالات السعودية

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير التطوير المؤسسي.

– أخصائي رئيسي التدقيق التجاري.

– أخصائي رئيسي الشؤون القانونية والحوكمة.

– أخصائي رئيسي ضمان الجودة.

– أخصائي أول التطوير التنظيمي.

– أخصائي أول إدارة المنتجات.

– خبير أول تطوير الأعمال.

– أخصائي أول أعمال المنتج.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 سبتمبر 2025م

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

