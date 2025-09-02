وظائف إدارية شاغرة لدى STC

كارثة في السودان.. مصرع ألف شخص في انزلاق أرضي شاعر الراية يعود في موسمه الرابع عبر شاشة السعودية أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على عدة مناطق المرور: احذروا المراوغة بين المركبات التأمينات: اكتمال صرف معاشات سبتمبر بقيمة 12 مليار ريال مدني الرياض يخمد حريقًا في حشائش وأعشاب الكارتلات تصعد الصراع في المكسيك.. مخدرات ومسيرات وعصابات 7 أطعمة تعزز نمو الأطفال بصحة وأمان وظائف شاغرة في فروع شركة BAE SYSTEMS أجواء الخريف.. ضباب وأمطار تعكس جمال الطبيعة في عسير
أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.
وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير التطوير المؤسسي.
– أخصائي رئيسي التدقيق التجاري.
– أخصائي رئيسي الشؤون القانونية والحوكمة.
– أخصائي رئيسي ضمان الجودة.
– أخصائي أول التطوير التنظيمي.
– أخصائي أول إدارة المنتجات.
– خبير أول تطوير الأعمال.
– أخصائي أول أعمال المنتج.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 سبتمبر 2025م
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).