Icon

حصاد اليوم
وظائف

وظائف إدارية وفنية شاغرة لدى شركة ياسرف

الأحد ٧ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٤١ مساءً
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير “ياسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع الصناعية.

تفاصيل وظائف شركة ياسرف

وبيّنت الشركة، أنَ الوظائف المتاحة وفق التخصصات التالية:

