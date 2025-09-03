وظائف إدارية وهندسية شاغرة بوزارة الصناعة

تصاعد التوتر غرب ليبيا والجامعة العربية تعرب عن قلقها مليار شخص حول العالم يعانون من اضطرابات عقلية مدني الرياض يخمد حريقًا في ناقلة وقود إثر حادث مروري مروج الحشيش والإمفيتامين في قبضة الأمن بعسير شاهد.. زعيم كوريا الشمالية يصل بكين على متن قطار مصفح وظائف شاغرة لدى شركة الدواء السعودية تسهم في إحباط تهريب 125 كيلوجرامًا من الكوكايين في لبنان طلاب من 55 دولة يجتمعون في رحاب جامعة الفيصل لتجربة تعليمية عالمية التأمينات الاجتماعية تطلق منصة GOSI Brain للذكاء الاصطناعي عمومية الصحفيين تستعرض شؤون المهنة وتقر عددًا من اللوائح
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الوزارة في مدينة الرياض.
وبيّنت وزارة الصناعة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير قسم الجودة.
– أخصائي أول للمراجعة الداخلية.
– أخصائي أول نظم موارد بشرية.
– مدير قسم تحليل الأعمال والأنظمة.
– مدير قسم تطوير التطبيقات.
– مدير قسم المراجعات المالية لدعم الاستكشاف.
– كبير أخصائيين الحلول المالية.
وأوضحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 سبتمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)