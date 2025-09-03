Icon

تصاعد التوتر غرب ليبيا والجامعة العربية تعرب عن قلقها Icon مليار شخص حول العالم يعانون من اضطرابات عقلية Icon مدني الرياض يخمد حريقًا في ناقلة وقود إثر حادث مروري Icon مروج الحشيش والإمفيتامين في قبضة الأمن بعسير Icon شاهد.. زعيم كوريا الشمالية يصل بكين على متن قطار مصفح Icon وظائف شاغرة لدى شركة الدواء Icon السعودية تسهم في إحباط تهريب 125 كيلوجرامًا من الكوكايين في لبنان Icon طلاب من 55 دولة يجتمعون في رحاب جامعة الفيصل لتجربة تعليمية عالمية Icon التأمينات الاجتماعية تطلق منصة GOSI Brain للذكاء الاصطناعي Icon عمومية الصحفيين تستعرض شؤون المهنة وتقر عددًا من اللوائح Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بوزارة الصناعة

الأربعاء ٣ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٠٤ صباحاً
وظائف إدارية وهندسية شاغرة بوزارة الصناعة
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الوزارة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف وزارة الصناعة

وبيّنت وزارة الصناعة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
#وظائف فنية شاغرة بفروع مجموعة الراشد

#وظائف فنية شاغرة بفروع مجموعة الراشد

وظائف شاغرة للجنسين بالمديرية العامة للسجون

وظائف شاغرة للجنسين بالمديرية العامة للسجون

– مدير قسم الجودة.

– أخصائي أول للمراجعة الداخلية.

– أخصائي أول نظم موارد بشرية.

– مدير قسم تحليل الأعمال والأنظمة.

– مدير قسم تطوير التطبيقات.

– مدير قسم المراجعات المالية لدعم الاستكشاف.

– كبير أخصائيين الحلول المالية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة لدى شركة الدواء
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة الدواء

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في كدانة للتنمية والتطوير
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في كدانة للتنمية والتطوير

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في وزارة الطاقة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في وزارة الطاقة

حصاد اليوم
7 أطعمة تعزز نمو الأطفال بصحة وأمان
حصاد اليوم

7 أطعمة تعزز نمو الأطفال بصحة وأمان

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في عيادات ديافيرم
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في عيادات ديافيرم

حصاد اليوم