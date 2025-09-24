وظائف إدارية وهندسية شاغرة بوزارة الطاقة

لحظة اجتياح إعصار “رغاسا” لفندق في هونغ كونغ جوجل تطلق ميزة للبحث الصوتي المدعوم بالذكاء الاصطناعي وظائف شاغرة في الهيئة الملكية لمحافظة العلا وظائف شاغرة لدى شركة التصنيع وظائف شاغرة بفروع مجموعة الفطيم شاهد.. أمطار غزيرة وسيول جنوب المدينة المنورة النفط يرتفع لأعلى مستوى في 3 أسابيع أمير الرياض يعزّي في وفاة مفتي المملكة الفتح إلى دور الـ16 بكأس الملك بالفوز على الجبلين الذهب والفضة يتراجعان بالأسواق العالمية
أعلنت وزارة الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الوزارة في مدينة الرياض.
وبيّنت الوزارة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– خبير تنظيم فعاليات.
– مستشار/ المبادرات والمشاريع الاستراتيجية.
– خبير أول التطوير والاحتضان.
– أخصائي عقود.
– سكرتير.
وأوضحت وزارة الطاقة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 سبتمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)