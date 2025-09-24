Icon

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بوزارة الطاقة

الأربعاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٠٤ مساءً
وظائف إدارية وهندسية شاغرة بوزارة الطاقة
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت وزارة الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الوزارة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف وزارة الطاقة

وبيّنت الوزارة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– خبير تنظيم فعاليات.

– مستشار/ المبادرات والمشاريع الاستراتيجية.

– خبير أول التطوير والاحتضان.

– أخصائي عقود.

– سكرتير.

التقديم على الوظائف

وأوضحت وزارة الطاقة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

