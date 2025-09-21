Icon

وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة معادن

الأحد ٢١ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٤٩ مساءً
وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة معادن
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والجبيل، ورأس الخير، وثول، وطريف.

تفاصيل وظائف شركة معادن

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي رئيسي مشاريع التكنولوجيا والابتكار.

– مدير قسم السلامة والإنتاج.

– مدير تدقيق تقنية المعلومات.

– أخصائي رئيسي التدقيق الداخلي.

– أخصائي رئيسي المنتجات الجديدة.

– أخصائي رئيسي الاستدامة وكفاءة الطاقة.

– أخصائي أول تطوير الموردين والمستثمرين.

– رئيس قسم التدريب.

– أخصائي رئيسي عمليات الأمن السيبراني.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 سبتمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

