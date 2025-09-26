وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة SAP

أعلنت شركة SAP – المتخصصة في مجال برمجيات التطبيقات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة بالمملكة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة SAP

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مستشار أول الحلول المالية.

– أخصائي خدمات صحية.

– مهندس أول مشاركة الخدمات.

– خبير الحلول/ إدارة سلسلة التوريد.

– تنفيذي حسابات المبيعات.

– مدير نجاح العملاء.

– مساعد مستشار الحلول.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)