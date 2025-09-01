Icon

وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود الصحية

الإثنين ١ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٣ صباحاً
وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود الصحية
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف جامعة الملك سعود

وبيّنت الجامعة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير إدارة المخاطر.

– مسؤول الأبحاث.

– فني مختبرات طبية.

– أخصائي مختبرات طبية.

– محرر محتوى الويب.

– مشغل مطبعة.

– فني أول صيدلة.

– رئيس فريق التطبيقات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، ، وذلك بدءًا من تاريخ 31 أغسطس 2025م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

