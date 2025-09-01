وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود الصحية

هل يمكن إعادة التسجيل في حساب المواطن بعد حذف الحساب؟ خلال أسبوع.. انفجار ثانٍ يستهدف بنكًا بعاصمة بيرو استقرار أسعار النفط عالميًا وظائف شاغرة لدى مجموعة صافولا أمطار غزيرة وسيول وبرد على 4 مناطق وظائف شاغرة في عيادات ديافيرم قتلى وجرحى أثناء صيانة خط غاز في مصر انطلاق أعمال النسخة العاشرة من “واحة الإعلام” التعليم تنشر جداول الحصص اليومية للأسبوع الثاني الإفطار اليومي للطلاب أساس التحصيل الدراسي والتركيز
أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيسي في مدينة الرياض.
وبيّنت الجامعة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير إدارة المخاطر.
– مسؤول الأبحاث.
– فني مختبرات طبية.
– أخصائي مختبرات طبية.
– محرر محتوى الويب.
– مشغل مطبعة.
– فني أول صيدلة.
– رئيس فريق التطبيقات.
وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، ، وذلك بدءًا من تاريخ 31 أغسطس 2025م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 سبتمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)