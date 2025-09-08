Icon

وظائف شاغرة بشركة أرامكو روان للحفر Icon وظائف شاغرة في متاجر بنده Icon وظائف شاغرة لدى مجموعة عيادات ديافيرم Icon وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة سدايا Icon وظائف شاغرة في شركة بترورابغ Icon وظائف شاغرة بشركة الخطوط السعودية Icon مسام ينزع 767 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع Icon النفط يرتفع بعد اكتفاء أوبك+ بزيادة متواضعة في الإنتاج Icon فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير خارجية روسيا  Icon سعود بن طلال يزور كليات الأولى بالأحساء Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة بشركة أرامكو روان للحفر

الإثنين ٨ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٠٠ مساءً
وظائف شاغرة بشركة أرامكو روان للحفر
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة أرامكو روان للحفر، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومشاريعها في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف أرامكو روان للحفر

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة للمواطنين في شركة كبرى بالجبيل

وظائف شاغرة للمواطنين في شركة كبرى بالجبيل

وظائف أكاديمية شاغرة للجنسين في جامعة الملك فيصل

وظائف أكاديمية شاغرة للجنسين في جامعة الملك فيصل

– أخصائي أول الامتثال.

– مدير تميز الخدمات والعمليات.

– أخصائي إدارة نظم الموارد البشرية.

– محلل مكتب الخدمة.

– أخصائي العقود والتوريد.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 سبتمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة بـ هيئة الحكومة الرقمية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ هيئة الحكومة الرقمية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة البحر الأحمر الدولية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة البحر الأحمر الدولية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى وزارة الطاقة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى وزارة الطاقة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى طيران الرياض
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى طيران الرياض

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ فروع مجموعة الراشد
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ فروع مجموعة الراشد

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في شركة الخزف
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة الخزف

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في طيران أديل
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في طيران أديل

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في وزارة الصناعة والثروة المعدنية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في وزارة الصناعة والثروة المعدنية

حصاد اليوم