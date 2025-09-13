وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر الدولية

طقس السبت.. أمطار رعدية ورياح وبرد في 8 مناطق بيان سعودي مصري أمريكي إماراتي مشترك بشأن السلام والأمن في السودان 100 ألف ريال غرامة استخدام بنادق الصيد من جميع أنواع المركبات المتحركة الشرطة تباشر واقعة اعتداء ومحاولة إركاب بالقوة في الرياض ماكرون: نرسم مع السعودية مسارًا لا رجعة فيه نحو السلام في الشرق الأوسط الشرع: سوريا لا تقبل القسمة والسويداء جزء أصيل من البلاد الخريف 23 سبتمبر والوسم 16 أكتوبر القبض على مروج مخدرات في تبوك الشباب يفوز على الحزم بهدف في الجولة الثانية من دوري روشن القبض على 3 وافدين انشأوا منصات إلكترونية احتيالية تدار من الخارج
أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية للتطوير، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في عدد من المشاريع السياحية الواقعة على ساحل البحر الأحمر.
وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مساعد مفوض الإطفاء/ التدريب.
– رئيس إطفاء الوجهة.
– مساعد رئيس إطفاء الوجهة.
– مدير المجموعة التجارية والتسويقية.
– مساعد مدير الخدمات الأرضية.
– مدرب المياه المفتوحة.
– مدير أول نمذجة الطاقة.
– أخصائي أول مراكز الخدمات اللوجستية.
– مدير أول العمليات/ محطة التبريد المركزي.
– أخصائي المشتريات.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 سبتمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)