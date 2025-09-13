Icon

وظائف

وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر الدولية

السبت ١٣ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٠٦ صباحاً
وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر الدولية
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية للتطوير، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في عدد من المشاريع السياحية الواقعة على ساحل البحر الأحمر.

تفاصيل وظائف شركة البحر الأحمر

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد مفوض الإطفاء/ التدريب.

– رئيس إطفاء الوجهة.

– مساعد رئيس إطفاء الوجهة.

– مدير المجموعة التجارية والتسويقية.

– مساعد مدير الخدمات الأرضية.

– مدرب المياه المفتوحة.

– مدير أول نمذجة الطاقة.

– أخصائي أول مراكز الخدمات اللوجستية.

– مدير أول العمليات/ محطة التبريد المركزي.

– أخصائي المشتريات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

