وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر الدولية

الجمعة ١٩ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥١ مساءً
وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر الدولية
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية للتطوير، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في عدد من المشاريع السياحية الواقعة على ساحل البحر الأحمر.

تفاصيل وظائف شركة البحر الأحمر

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير عمليات النقل البري.

– مدرب الغوص والغطس.

– أخصائي أول العمليات التشغيلية.

– مدير أول النقل والتوزيع.

– أخصائي أول مشاريع المراكز اللوجستية.

– مدير إدارة البيانات.

– مدير مساعد المشتريات.

– مدير عمليات التنقل بالمطار.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

