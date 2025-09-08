وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة سدايا وظائف شاغرة في شركة بترورابغ وظائف شاغرة بشركة الخطوط السعودية مسام ينزع 767 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع النفط يرتفع بعد اكتفاء أوبك+ بزيادة متواضعة في الإنتاج فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير خارجية روسيا سعود بن طلال يزور كليات الأولى بالأحساء إخلاء مبنى ركاب في مطار هيثرو بسبب مواد خطرة خطوات الاستعلام العام عن صلاحية تأمين المركبات عبر أبشر استدعاء 982 سخان ماء Weiju
أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى إحدى وحدات الأعمال التابعة للشركة في محافظة جدة.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– فني صيانة أجهزة محاكاة الطيران والمعدات: شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.
– محلل، تطوير الأعمال: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق، المالية، الاقتصاد)، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 سبتمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)