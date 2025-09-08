Icon

وظائف شاغرة بشركة الخطوط السعودية

الإثنين ٨ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٤٨ مساءً
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى إحدى وحدات الأعمال التابعة للشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف الخطوط السعودية

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– فني صيانة أجهزة محاكاة الطيران والمعدات: شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

– محلل، تطوير الأعمال: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق، المالية، الاقتصاد)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

