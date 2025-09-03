Icon

حصاد اليوم
وظائف
للعمل بفروع مكاتب الشركة في مدينة الرياض

وظائف شاغرة بشركة السودة للتطوير

الأربعاء ٣ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:١٠ صباحاً
وظائف شاغرة بشركة السودة للتطوير
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة السودة للتطوير- إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة- عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مكاتب الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف السودة للتطوير

وبيّنت شركة السودة للتطوير، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير تصميم البنية التحتية: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مدير المبيعات: شهادة البكالوريوس في تخصص المبيعات والتسويق، ويفضل شهادة الماجستير.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 سبتمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

