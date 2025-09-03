ولي العهد والرئيس الفرنسي يستعرضان الجهود المبذولة لإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة الشرع يصدر مرسومًا باستحداث وزارة للطاقة في سوريا شركة جوجل تتجنب حكمًا قضائيًا بتقسيمها الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان وظائف شاغرة بشركة السودة للتطوير الذهب يواصل الارتفاع لأعلى مستوى قياسي أمطار رعدية وسيول وبرد على 5 مناطق وظائف إدارية وهندسية شاغرة بوزارة الصناعة تصاعد التوتر غرب ليبيا والجامعة العربية تعرب عن قلقها مليار شخص حول العالم يعانون من اضطرابات عقلية
أعلنت شركة السودة للتطوير- إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة- عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مكاتب الشركة في مدينة الرياض.
وبيّنت شركة السودة للتطوير، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مدير تصميم البنية التحتية: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
– مدير المبيعات: شهادة البكالوريوس في تخصص المبيعات والتسويق، ويفضل شهادة الماجستير.
وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 سبتمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 سبتمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)