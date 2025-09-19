Icon

الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو Icon فيصل بن فرحان يغادر إلى نيويورك لترؤس وفد السعودية المشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة Icon وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى PARSONS Icon وظائف إدارية شاغرة في شركة EY Icon وظائف شاغرة للجنسين بـ أرامكو الطبي Icon سلمان للإغاثة يدشّن المشروع الطبي التطوعي لجراحة وقسطرة القلب في عدن Icon المباخر الإلكترونية أقل ضررًا من التقليدية Icon وظائف شاغرة لدى جسارة لإدارة المشاريع Icon وظائف شاغرة في مصفاة سامرف Icon وظائف شاغرة بشركة الفنار في 3 مدن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة بشركة الفنار في 3 مدن

الجمعة ١٩ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥١ مساءً
وظائف شاغرة بشركة الفنار في 3 مدن
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في كل من الرياض، ونجران، وجازان.

تفاصيل وظائف شركة الفنار

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة في وزارة الاقتصاد والتخطيط

وظائف شاغرة في وزارة الاقتصاد والتخطيط

وظائف أعضاء هيئة تدريس شاغرة في كلية أهلية

وظائف أعضاء هيئة تدريس شاغرة في كلية أهلية

– مستشار وظيفي/ تطبيقات.

– مهندس موقع كهربائي.

– مدير المبيعات.

– محاسب.

– مهندس أول التصميم والتطوير.

– مدير موقع كهربائي.

– مدير مشروع.

– مهندس مشروع.

– مهندس أول ضمان ومراقبة الجودة.

– مهندس أول مراقبة المشاريع.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف إدارية شاغرة في شركة SALIC
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة في شركة SALIC

حصاد اليوم
وظائف إدارية شاغرة بـ فروع شركة EY
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة بـ فروع شركة EY

حصاد اليوم
وظائف إدارية شاغرة بـ شركة الخزف
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة بـ شركة الخزف

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة شراء الطاقة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة شراء الطاقة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ عيادات ديافيرم
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ عيادات ديافيرم

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في فروع شركة المراعي
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في فروع شركة المراعي

حصاد اليوم
وظائف إدارية شاغرة في البريد السعودي
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة في البريد السعودي

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى فروع الملاحة الجوية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى فروع الملاحة الجوية

حصاد اليوم