حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة بشركة المراعي في 3 مدن

الأحد ٢١ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥٧ مساءً
وظائف شاغرة بشركة المراعي في 3 مدن
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والألبان والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها في كل من الرياض، والدمام، وخميس مشيط.

تفاصيل وظائف شركة المراعي

وبيّنت شركة المراعي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مسؤول التدريب الإقليمي (الرياض).

– مشرف التسويق التجاري الإقليمي (الدمام).

– مشرف التسويق التجاري الإقليمي (خميس مشيط).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

