Icon

إحباط تهريب 105 آلاف قرص محظور و31.5 كجم حشيش مخدر بجازان Icon وظائف شاغرة بـ هيئة الحكومة الرقمية Icon وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد للعيون Icon وظائف شاغرة لدى طيران الرياض Icon منصة إحسان: دعم 70 ألف طالب وطالبة بمشروعات تعليمية خيرية Icon الحقيل يشهد تدشين وإطلاق مشاريع بقيمة تتجاوز 453 مليون ريال بالجوف Icon القبض على 5 مخالفين لنظام أمن الحدود لترويجهم المخدرات بجازان Icon “عجيب” تخطف كأس مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف Icon حرس الحدود يقدم المساعدة لمواطن علقت مركبته بالكثبان الرملية Icon منتخب السعودية يهزم مقدونيا وديًا بهدفي البريكان والحمدان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة بشركة نت وركرس للخدمات

الخميس ٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٥٠ مساءً
وظائف شاغرة بشركة نت وركرس للخدمات
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة نت وركرس السعودية للخدمات “SNS”- المتخصصة بمجال خدمات أعمال تقنية المعلومات والاتصالات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة نت وركرس

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
مستشفى الملك فيصل التخصصي يعلن عن 87 وظيفة

مستشفى الملك فيصل التخصصي يعلن عن 87 وظيفة

#وظائف شاغرة للجنسين بشركة الشايع للتجارة في 3 مدن

#وظائف شاغرة للجنسين بشركة الشايع للتجارة في 3 مدن

– رئيس المالية.

– رئيس الاستثمار.

– مهندس أول التعاون.

– مطور تطبيقات.

– مهندس أول الأمن السيبراني.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة بـ هيئة الزكاة والجمارك
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ هيئة الزكاة والجمارك

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في فروع شركة PARSONS
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في فروع شركة PARSONS

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في شركة الفنار
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة الفنار

حصاد اليوم
44 وظيفة شاغرة بفروع الهيئة الملكية
حصاد اليوم

44 وظيفة شاغرة بفروع الهيئة الملكية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

حصاد اليوم
وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة سدايا
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة سدايا

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى مصفاة ساتورب
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى مصفاة ساتورب

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة أكوا باور
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة أكوا باور

حصاد اليوم