Icon

وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري المشترك بين دول التعاون والولايات المتحدة Icon وظائف شاغرة لدى مجموعة لاند مارك Icon طفل يسافر إلى الهند داخل حجرة عجلات طائرة Icon وظائف شاغرة بفروع شركة جسارة في 3 مدن Icon وظائف شاغرة في البنك الإسلامي Icon فيصل بن فرحان بمؤتمر حل الدولتين: نرفض كل ما يقوض السلطة الفلسطينية Icon وظائف إدارية شاغرة لدى الضمان الصحي Icon وظائف شاغرة بـ شركة PARSONS في 4 مدن Icon السديس يعزي في وفاة مفتي المملكة Icon اقتران القمر بالمريخ ورصد مذنب جديد في سماء السعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة بشركة BAE SYSTEMS في 3 مدن

الجمعة ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٣٩ مساءً
وظائف شاغرة بشركة BAE SYSTEMS في 3 مدن
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الطائف، والمجمعة، والرياض.

تفاصيل وظائف BAE SYSTEMS

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة في جامعة تبوك لحملة الماجستير والدكتوراه للعمل بـ”الساعة”

وظائف شاغرة في جامعة تبوك لحملة الماجستير والدكتوراه للعمل بـ”الساعة”

وظائف شاغرة للجنسين في ميدغلف للتأمين

وظائف شاغرة للجنسين في ميدغلف للتأمين

– مشرف ميكانيكي/ المعدات الأرضية للطائرات (الطائف).

– مشغل وحدة تحكم الحركة الجوية (المجمعة).

– منسق أول مشروع (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 سبتمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة بـ فروع المراعي في 3 مدن
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ فروع المراعي في 3...

حصاد اليوم
وظائف هندسية وإدارية شاغرة بـ شركة ياسرف
حصاد اليوم

وظائف هندسية وإدارية شاغرة بـ شركة ياسرف

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في فروع عيادات ديافيرم
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في فروع عيادات ديافيرم

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى بنك التصدير والاستيراد
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى بنك التصدير والاستيراد

حصاد اليوم
وظائف إدارية وهندسية شاغرة بوزارة الطاقة
حصاد اليوم

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بوزارة الطاقة

حصاد اليوم
وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة معادن
حصاد اليوم

وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة معادن

حصاد اليوم
وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة PARSONS
حصاد اليوم

وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة PARSONS

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ مستشفى قوى الأمن
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ مستشفى قوى الأمن

حصاد اليوم