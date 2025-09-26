وظائف شاغرة بشركة EY في 3 مدن

أعلنت شركة إرنست ويونغ “EY”، المتخصصة بمجالات الضمان والضرائب والاستشارات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة بالمملكة في كل من الرياض، والخبر، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة EY

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– موظف استقبال/ العمليات والدعم الإداري.

– مستشار شؤون الموظفين.

– مساعد مدير المخاطر الرقمية.

– مساعد مدير المشتريات.

– مدير مشروع/ خدمات الاستشارات المالية والمحاسبية.

– مدير مركز العمليات والتقييم.

– مساعد تنفيذي/ خدمات الدعم.

– أخصائي المعايير الدولية/ خدمات الاستشارات المالية والمحاسبية.

– مساعد مدير خدمات العملاء والعمليات.

– رئيس إدارة وتحسين إجراءات الهجرة.

– مدير العناية بالمعاملات المالية.

– مستشار أول الضرائب غير المباشرة .

– مساعد أول قسم الضرائب غير المباشرة.

– خبير الاستشارات الاستراتيجية.

– مدير البيانات والذكاء الاصطناعي.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)