حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة بشركة PARSONS في 5 مدن

الثلاثاء ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:١١ صباحاً
وظائف شاغرة بشركة PARSONS في 5 مدن
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بارسونز العالمية “PARSONS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة ومشاريعها بالمملكة في كل من تبوك، ومشروع القدية، والرياض، وجدة، وجازان، ومكة المكرمة.

تفاصيل وظائف شركة PARSONS

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير إدارة المراسي.

– مهندس أول تخطيط.

– مدير أول مكتب التصاريح.

– منسق مشروع.

– مسؤول العمليات التشغيلية.

– مدير تجاري.

– مدير التصميم/ هياكل البناء.

– مهندس معماري رئيسي.

– مساعد أول مكتب.

– أخصائي أول العقود.

– مساعد مدير مشروع الميناء.

– موظف مراقبة المستندات.

– منسق نمذجة معلومات البناء.

– مهندس تخطيط حضري.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 سبتمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

