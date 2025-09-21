Icon

وظائف شاغرة بـ البنك الإسلامي للتنمية

الأحد ٢١ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٥ مساءً
وظائف شاغرة بـ البنك الإسلامي للتنمية
المواطن- خالد الأحمد

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيسي في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف البنك الإسلامي

وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أول التمويل الإسلامي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الاقتصاد، المالية، إدارة الأعمال، الإحصاء، القانون)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي التصميم التعليمي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الإدارة، الاقتصاد، العلوم الاجتماعية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– خبير اقتصادي: شهادة البكالوريوس في تخصص الاقتصاد، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 سبتمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

