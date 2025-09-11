Icon

وظائف شاغرة بـ الهيئة الملكية لمحافظة العلا

الخميس ١١ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٣٤ مساءً
وظائف شاغرة بـ الهيئة الملكية لمحافظة العلا
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مكاتب الهيئة في كل من العلا، والرياض.

تفاصيل وظائف الهيئة الملكية

وأبرزت الهيئة الملكية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أول التواصل العام.

– أخصائي برمجة وتخطيط الفعاليات.

– مدير إدارة الجودة الشاملة.

– مدير أول أداء الاستدامة والرصد.

– مدير سياسة الاستدامة والحوكمة.

– رئيس تقارير الاستدامة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة الملكية، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

