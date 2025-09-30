Icon

وظائف شاغرة بـ الهيئة الملكية لمحافظة العلا

الثلاثاء ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٥٥ مساءً
وظائف شاغرة بـ الهيئة الملكية لمحافظة العلا
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مكاتب الهيئة في محافظة العلا.

تفاصيل وظائف الهيئة الملكية

وأبرزت الهيئة الملكية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير معايير وإرشادات السياحة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (السياحة، الترفيه، الضيافة)، أو أي تخصص ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.

– مدير الحوكمة والامتثال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة المخاطر، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.

– أخصائي أول التزام الأصول: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علم الفلك، الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية)، أو أي تخصص ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة الملكية، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

