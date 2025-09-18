Icon

وظائف شاغرة بـ بنك التصدير والاستيراد

الخميس ١٨ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٨ مساءً
وظائف شاغرة بـ بنك التصدير والاستيراد
المواطن- خالد الأحمد

أعلن بنك التصدير والاستيراد السعودي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مقر المركز الرئيسي للبنك في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف بنك التصدير والاستيراد

وبيّنت إدارة البنك، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير إدارة الاستدامة/ البيئة والمجتمع والحوكمة.

– أخصائي أول التميز المؤسسي.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة البنك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

