وظائف شاغرة بـ شركة أكوا باور

الأحد ٢١ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٤٩ مساءً
وظائف شاغرة بـ شركة أكوا باور
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة أكوا باور السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومشاريعها القائمة في كل من القصيم، وحائل، والرس.

تفاصيل وظائف شركة أكوا باور

وأبرزت شركة أكوا باور، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف الصحة والسلامة والبيئة.

– فني كهرباء.

– مدير التشغيل والصيانة.

– مسؤول الصحة والسلامة والبيئة.

– مهندس أول عمليات المصنع.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة أكوا باور، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

