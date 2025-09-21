وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة معادن وظائف شاغرة بـ شركة أكوا باور وظائف شاغرة لدى مجموعة الراشد السعودية ترحب باعتراف بريطانيا وأستراليا وكندا والبرتغال بالدولة الفلسطينية جمعية البر بالرياض تُنتج فيلمًا وطنيًا يوثق مسيرتها منذ تأسيسها على يد الملك سلمان ماذا يعني الاعتراف بدولة فلسطين؟ مكتبة المسجد النبوي.. صرح معرفي يحوي 43 مليون صفحة رقمية نجلاء الردادي ضمن قائمة ستانفورد لأكثر العلماء تأثيرًا عالميًا للعام الرابع وظائف شاغرة لدى بنك التصدير والاستيراد وظائف شاغرة في شركة BAE SYSTEMS
أعلنت شركة أكوا باور السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومشاريعها القائمة في كل من القصيم، وحائل، والرس.
وأبرزت شركة أكوا باور، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مشرف الصحة والسلامة والبيئة.
– فني كهرباء.
– مدير التشغيل والصيانة.
– مسؤول الصحة والسلامة والبيئة.
– مهندس أول عمليات المصنع.
وأوضحت شركة أكوا باور، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 سبتمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)