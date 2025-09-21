Icon

ألعاب نارية وفعاليات جوية وبحرية في سماء السعودية بمناسبة اليوم الوطني Icon القبض على 3 مواطنين اعتدوا على آخر بالرياض Icon الاتحاد يتغلب على النجمة بهدفٍ دون رد Icon التعادل السلبي يحسم مواجهة الحزم والفتح بدوري روشن Icon فلكية جدة: كسوف جزئي عميق للشمس غدًا Icon عادات يومية سلبية تسبب النوبات القلبية Icon أمطار على محافظات منطقة مكة المكرمة Icon فيصل بن فرحان: مشاركة السعودية في الجمعية العامة للأمم المتحدة تحمل رسالة السلم والعدل Icon فعاليات متنوعة احتفاءً باليوم الوطني الـ95 للمملكة في جدة Icon السعودية تدين وتستنكر الهجوم على مسجد حي الدرجة بمدينة الفاشر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة بـ شركة التصنيع في 4 مدن

الأحد ٢١ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:١٣ صباحاً
وظائف شاغرة بـ شركة التصنيع في 4 مدن
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في كل من الجبيل، وجدة، وينبع، والرياض.

تفاصيل وظائف التصنيع الوطنية

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
#وظائف شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال

#وظائف شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال

#وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية

#وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية

– مهندس أول التخطيط.

– منسق/ مصمم الرسومات.

– سكرتير تنفيذي.

– مهندس صيانة.

– محلل أول المخاطر.

– مهندس سلامة العمليات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 سبتمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة لدى شركة مطارات جدة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة مطارات جدة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ بنك التصدير والاستيراد
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ بنك التصدير والاستيراد

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في صدارة للكيميائيات
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في صدارة للكيميائيات

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في فروع شركة PARSONS
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في فروع شركة PARSONS

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ هيئة التخصصات الصحية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ هيئة التخصصات الصحية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ فروع الهيئة الملكية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ فروع الهيئة الملكية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى مجموعة التركي القابضة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى مجموعة التركي القابضة

حصاد اليوم
وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة

حصاد اليوم