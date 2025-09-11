Icon

Icon بدء مشروع إعادة تطوير وتوسعة جامع الشيخ محمد بن عثيمين بعنيزة Icon خارجية قطر: تصريحات نتنياهو المتهورة محاولة مشينة لتبرير الهجوم الجبان Icon ترامب: لقد توفي تشارلي كيرك العظيم الأسطوري Icon الرئيس الفلسطيني: خطاب ولي العهد يعكس الموقف التاريخي الأصيل للسعودية قيادة وشعبًا Icon عبدالعزيز بن سعود: القيادة وجهت بتسخير كافة الإمكانيات لدعم أمن قطر واستقرارها Icon قدم نفسه حاكمًا محتملًا لغزة.. السلطة الفلسطينية تعتقل سمير حليلة Icon السمنة تؤثر على 188 مليون طفل ومراهق في سن الدراسة Icon استقرار أسعار الذهب اليوم Icon وفاة وإصابات جراء تصادم بين مركبتين في الرياض

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة بـ شركة حديد الاتفاق

الخميس ١١ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٤٠ مساءً
وظائف شاغرة بـ شركة حديد الاتفاق
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتفاق للصناعات الحديدية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الدمام.

تفاصيل وظائف حديد الاتفاق

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فني أول أجهزة.

– مشرف ميكانيكي.

– فني أول ميكانيكي.

– فني ميكانيكي.

– سائق معدات ثقيلة.

– مشرف أجهزة التحكم.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

