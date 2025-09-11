وظائف شاغرة بـ شركة حديد الاتفاق

أعلنت شركة الاتفاق للصناعات الحديدية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الدمام.

تفاصيل وظائف حديد الاتفاق

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فني أول أجهزة.

– مشرف ميكانيكي.

– فني أول ميكانيكي.

– فني ميكانيكي.

– سائق معدات ثقيلة.

– مشرف أجهزة التحكم.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)