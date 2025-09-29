Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

وظائف شاغرة بـ شركة سيف للخدمات الأمنية

الثلاثاء ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:١٠ صباحاً
وظائف شاغرة بـ شركة سيف للخدمات الأمنية
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة الوطنية للخدمات الأمنية “سيف”، إحدى شركات الصندوق السعودي للاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة سيف

وبيّنت شركة سيف للخدمات الأمنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي علاقات حكومية.

– أخصائي أول مراقب التكاليف.

– رئيس قسم تقنية المعلومات المؤسسية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة سيف للخدمات الأمنية، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

