وظائف شاغرة بـ شركة سيف للخدمات الأمنية

أعلنت الشركة الوطنية للخدمات الأمنية “سيف”، إحدى شركات الصندوق السعودي للاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.
وبيّنت شركة سيف للخدمات الأمنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي علاقات حكومية.
– أخصائي أول مراقب التكاليف.
– رئيس قسم تقنية المعلومات المؤسسية.
وأوضحت شركة سيف للخدمات الأمنية، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 سبتمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)