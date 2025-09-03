Icon

المنتخب السعودي يختتم استعداداته لمواجهة مقدونيا وديًا Icon ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء الهولندي Icon عملية نوعية تحبط تهريب 237 ألف قرص مخدر بجازان Icon مهرجان ولي العهد للهجن 2025 يكسر حاجز الـ 100 ألف مطية Icon انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي الدولي وسباق الملواح أكتوبر المقبل Icon تعاون سعودي – كويتي بمجالات الخدمة المدنية والتنمية الإدارية Icon الطريق البري بين السعودية وعُمان.. إنجاز هندسي في قلب الربع الخالي Icon حريق في مستودع بحي الزايدي بمكة المكرمة Icon سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10619.10 نقطة Icon 50 مصنعًا سعوديًا يحصلون على شهادات الآيزو العالمية

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة بـ شركة عبداللطيف جميل

الأربعاء ٣ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣١ مساءً
وظائف شاغرة بـ شركة عبداللطيف جميل
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة عبداللطيف جميل المحدودة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع معارض الشركة في كل من جدة، والرياض.

تفاصيل وظائف عبداللطيف جميل

وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– ممثل الإيجار والاستبدال.

– مدير عام إدارة مخزون قطع الغيار.

– مدير إدارة.

– محلل حماية البيانات الشخصية.

– مستشار مبيعات.

– أخصائي أول إدارة المرافق.

– مدير أول العمليات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

