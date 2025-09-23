صلاة الغائب على سماحة المفتي تقام عصر اليوم في جميع مساجد المملكة أمطار ورياح شديدة السرعة على منطقة حائل البيروقراطية تُكلّف الاقتصاد الألماني 67 مليار يورو الديوان الملكي: وفاة سماحة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وظائف شاغرة في شركة الوطنية للتأمين وظائف شاغرة لدى طيران الرياض وظائف شاغرة بـ شركة عبداللطيف جميل وظائف شاغرة بـ مستشفى قوى الأمن حساب المواطن: يمكن لمزاولي الأنشطة التجارية الاستفادة من البرنامج بشرط الملك عبدالعزيز.. لمحاتٌ من اعتزازه بالعِلم ونشر الثقافة
أعلنت شركة عبداللطيف جميل المحدودة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع معارض الشركة في محافظة جدة.
وبيّنت شركة عبداللطيف جميل، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مستشار مبيعات.
– مدير استقطاب المواهب.
– مدير تطوير الأعمال.
– مدير عام خدمات وضمان تقنية المعلومات.
– مدير برنامج التدريب المهني.
وأوضحت شركة عبداللطيف جميل المحدودة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 22 سبتمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)