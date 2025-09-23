وظائف شاغرة بـ شركة عبداللطيف جميل

أعلنت شركة عبداللطيف جميل المحدودة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع معارض الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف عبداللطيف جميل

وبيّنت شركة عبداللطيف جميل، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مستشار مبيعات.

– مدير استقطاب المواهب.

– مدير تطوير الأعمال.

– مدير عام خدمات وضمان تقنية المعلومات.

– مدير برنامج التدريب المهني.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة عبداللطيف جميل المحدودة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 22 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)