Icon

وظائف شاغرة بـ شركة Baker Hughes Icon الصين تطلق مجموعة من الأقمار الصناعية Icon زلزال يضرب الأرجنتين Icon وظائف شاغرة لدى شركة البحر الأحمر الدولية Icon حساب المواطن: 3 خطوات لتغيير الآيبان البنكي Icon رافينيا يتهم ديزني لاند بـ العنصرية Icon موبايلي تشتري 2.5 مليون سهم من أسهمها  Icon أمطار ورياح نشطة على الأحساء وبقيق والعديد Icon بدء الاشتراك في منتج صح بعائد 4.88% Icon خسوف كلي للقمر يشاهد في سماء السعودية.. الليلة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة بـ شركة Baker Hughes

الأحد ٧ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٠٠ صباحاً
وظائف شاغرة بـ شركة Baker Hughes
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة بيكر هيوز “Baker Hughes”، المتخصصة في الخدمات الصناعية والطاقة وحقول النفط، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها بالمملكة في كل من الدمام، والظهران.

تفاصيل وظائف Baker Hughes

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية بجدة

وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية بجدة

وظائف شاغرة لدى شركة البحر الأحمر الدولية

وظائف شاغرة لدى شركة البحر الأحمر الدولية

– مهندس تطبيقات عامة.

– مهندس تطبيقات/ الرفع الاصطناعي.

– رئيس قائد موقع البئر.

– مدير المناقصات والعروض.

– مدير المستودع والساحة.

– مهندس حفر الآبار.

– أخصائي الجودة.

– منسق تقديم الخدمات.

– مشرف المستودعات والساحات.

– أخصائي ميداني/ الرفع الاصطناعي.

– أخصائي مراقبة سجلات الجودة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة لدى نظم الموارد الحكومية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى نظم الموارد الحكومية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى مصفاة ساتورب
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى مصفاة ساتورب

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى حلول الأولى
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى حلول الأولى

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ هيئة الحكومة الرقمية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ هيئة الحكومة الرقمية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بشركة نت وركرس للخدمات
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بشركة نت وركرس للخدمات

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في مركز أرامكو الطبي
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في مركز أرامكو الطبي

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ هيئة الزكاة والجمارك
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ هيئة الزكاة والجمارك

حصاد اليوم