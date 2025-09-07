وظائف شاغرة بـ شركة Baker Hughes

أعلنت شركة بيكر هيوز “Baker Hughes”، المتخصصة في الخدمات الصناعية والطاقة وحقول النفط، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها بالمملكة في كل من الدمام، والظهران.

تفاصيل وظائف Baker Hughes

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس تطبيقات عامة.

– مهندس تطبيقات/ الرفع الاصطناعي.

– رئيس قائد موقع البئر.

– مدير المناقصات والعروض.

– مدير المستودع والساحة.

– مهندس حفر الآبار.

– أخصائي الجودة.

– منسق تقديم الخدمات.

– مشرف المستودعات والساحات.

– أخصائي ميداني/ الرفع الاصطناعي.

– أخصائي مراقبة سجلات الجودة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)