Icon

الإمارات وقطر والبحرين يخفضون أسعار الفائدة 25 نقطة أساس Icon ترامب في بريطانيا.. استقبال تاريخي واحتجاجات شعبية Icon مساند: لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة استقدام تم استخدامها Icon تنبيه من أتربة مثارة ورياح نشطة على الحدود الشمالية Icon لأول مرة.. توصية عالمية بأدوية التخسيس لعلاج السمنة Icon اتفاقية الدفاع الإستراتيجي بين السعودية وباكستان.. تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء Icon النصر يسحق استقلال دوشنبه الطاجيكي بخماسية نظيفة Icon في قبضة الأمن.. 4 مواطنين روجوا الحشيش في تبوك Icon لقاح الإنفلونزا الموسمية يخفف الأعراض ويقلل المضاعفات Icon الأهلي والهلال في قمة الجولة الثالثة من دوري روشن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة بـ شركة Halliburton

الأربعاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٢٩ صباحاً
وظائف شاغرة بـ شركة Halliburton
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة هاليبورتون “Halliburton”، المتخصصة بمجال صناعة الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعددٍ من مشاريعها القائمة في كل من الخبر، والجبيل.

تفاصيل وظائف Halliburton

وأبرزت شركة هاليبورتون، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة للجنسين في شركة بداية لتمويل المنازل

وظائف شاغرة للجنسين في شركة بداية لتمويل المنازل

وظائف إدارية في شركة إيكيا بالرياض

وظائف إدارية في شركة إيكيا بالرياض

– محاسب أول.

– محاسب.

– أخصائي الخدمة/ الرفع الاصطناعي.

– أخصائي المشتريات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة هاليبورتون، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة بـ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في مجموعة العليان القابضة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في مجموعة العليان القابضة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى فروع الملاحة الجوية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى فروع الملاحة الجوية

حصاد اليوم
وظائف إدارية شاغرة بـ شركة الخزف
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة بـ شركة الخزف

حصاد اليوم
وظائف هندسية شاغرة لدى شركة صدارة
حصاد اليوم

وظائف هندسية شاغرة لدى شركة صدارة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ عيادات ديافيرم
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ عيادات ديافيرم

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة شراء الطاقة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة شراء الطاقة

حصاد اليوم