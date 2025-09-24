وظائف شاغرة بـ شركة PARSONS في 4 مدن

أعلنت شركة بارسونز العالمية “PARSONS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة ومشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، وأبها، وجدة، ومشروع القدية، وينبع.

تفاصيل وظائف شركة PARSONS

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير التصميم الفني.

– أخصائي أول أرصفة.

– مدير أول التخطيط.

– مدير أول العقود.

– مدير مشروع.

– مهندس معماري مساعد.

– مهندس أول تخطيط.

– مدير أول المخاطر.

– مدير تجاري.

– مدير التخطيط.

– مهندس اختبار وتشغيل الأنظمة.

– خبير تطوير العمليات.

– أخصائي سلامة النقل.

– مسؤول تنسيق أصحاب المصلحة.

– خبير إدارة البيانات/ التحليلات.

– أخصائي أنظمة النقل الذكية.

– مدير أول الإنشاءات.

– أخصائي المشتريات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 سبتمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)