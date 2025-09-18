Icon

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة بـ فروع الهيئة الملكية

الجمعة ١٩ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:١٩ صباحاً
وظائف شاغرة بـ فروع الهيئة الملكية
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الهيئة الملكية في كل من ينبع، والجبيل.

تفاصيل وظائف الهيئة الملكية

وأبرزت الهيئة الملكية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي البرامج الخاصة (ينبع).

– محلل نظم المعلومات الجغرافية (الجبيل).

– منسق اتفاقيات صناعية (الجبيل).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة الملكية، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 سبتمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

