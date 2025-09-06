وظائف شاغرة بـ فروع شركة الفنار

أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في كل من الرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة الفنار

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف إسكان المنشأة.

– مفتش المعدات.

– مهندس تصميم.

– مدير قسم ضمان الجودة والتجميع.

– مهندس أول معماري.

– مدير قسم الضرائب الدولية.

– رئيس عمال الميكانيكا.

– مهندس تصميم معماري.

– مهندس كهرباء/ صيانة.

– مهندس اختبار.

– مهندس ميكانيكي/ صيانة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)