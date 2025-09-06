الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك إسواتيني وظائف شاغرة بـ فروع شركة الفنار خلال أسبوع.. ضبط 20882 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود الميتافيرس ساحة حرب اقتصادية رقمية جديدة حساب المواطن: 4 خطوات لإضافة التابعين البرلمان العربي: تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بشأن تهجير الفلسطينيين باطلة ومرفوضة تغريم شركة جوجل 3.45 مليار دولار حالة مطرية على محافظتي الليث وأضم تستمر حتى المساء الجامعة العربية تحذر من مخاطر الانتشار النووي في الشرق الأوسط وفاة شبيه عادل إمام الفنان فكري عبدالحميد
أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في كل من الرياض، وجدة.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مشرف إسكان المنشأة.
– مفتش المعدات.
– مهندس تصميم.
– مدير قسم ضمان الجودة والتجميع.
– مهندس أول معماري.
– مدير قسم الضرائب الدولية.
– رئيس عمال الميكانيكا.
– مهندس تصميم معماري.
– مهندس كهرباء/ صيانة.
– مهندس اختبار.
– مهندس ميكانيكي/ صيانة.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 سبتمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)