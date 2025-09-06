Icon

الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك إسواتيني Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة الفنار Icon خلال أسبوع.. ضبط 20882 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود Icon الميتافيرس ساحة حرب اقتصادية رقمية جديدة Icon حساب المواطن: 4 خطوات لإضافة التابعين Icon البرلمان العربي: تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بشأن تهجير الفلسطينيين باطلة ومرفوضة Icon تغريم شركة جوجل 3.45 مليار دولار Icon حالة مطرية على محافظتي الليث وأضم تستمر حتى المساء Icon الجامعة العربية تحذر من مخاطر الانتشار النووي في الشرق الأوسط Icon وفاة شبيه عادل إمام الفنان فكري عبدالحميد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة بـ فروع شركة الفنار

السبت ٦ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٣٤ مساءً
وظائف شاغرة بـ فروع شركة الفنار
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في كل من الرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة الفنار

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
شركة طيران أديل تعلن توفر 20 وظيفة نسائية

شركة طيران أديل تعلن توفر 20 وظيفة نسائية

#وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة #عِلم في #الرياض

#وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة #عِلم في #الرياض

– مشرف إسكان المنشأة.

– مفتش المعدات.

– مهندس تصميم.

– مدير قسم ضمان الجودة والتجميع.

– مهندس أول معماري.

– مدير قسم الضرائب الدولية.

– رئيس عمال الميكانيكا.

– مهندس تصميم معماري.

– مهندس كهرباء/ صيانة.

– مهندس اختبار.

– مهندس ميكانيكي/ صيانة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف إدارية شاغرة لدى STC
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة لدى STC

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في شركة التصنيع
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة التصنيع

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى نظم الموارد الحكومية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى نظم الموارد الحكومية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد للعيون
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد للعيون

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في شركة رتال
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة رتال

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في فروع شركة BAE SYSTEMS
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في فروع شركة BAE SYSTEMS

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود الصحية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود الصحية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي

حصاد اليوم