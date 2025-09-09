وظائف شاغرة بـ فروع شركة جوتن وظائف شاغرة لدى شركة روابي وظائف فنية وإدارية شاغرة في شركة NOV وظائف إدارية شاغرة لدى مجموعة الفطيم وظائف إدارية وفنية شاغرة بشركة المراعي وظائف شاغرة في مستشفيات رعاية وظائف إدارية شاغرة لدى السودة للتطوير وظائف شاغرة بـ شركة التصنيع الوطنية وظائف شاغرة في البنك الإسلامي وظائف شاغرة لدى شركة الخزف
أعلنت شركة جوتن السعودية للدهانات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومعارضها في كل من الدمام، وينبع، وجدة.
وبيّنت شركة جوتن، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مشرف الإنتاج (الدمام).
– مدير مشروع/ أعمال الميكانيكا والكهرباء والسباكة (ينبع).
– تنفيذي مبيعات أول (ينبع).
– تنفيذي مبيعات أول/ التجزئة (جدة).
وأوضحت شركة جوتن، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 سبتمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 أكتوبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)