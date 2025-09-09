Icon

وظائف شاغرة بـ فروع شركة جوتن Icon وظائف شاغرة لدى شركة روابي Icon وظائف فنية وإدارية شاغرة في شركة NOV Icon وظائف إدارية شاغرة لدى مجموعة الفطيم Icon وظائف إدارية وفنية شاغرة بشركة المراعي Icon وظائف شاغرة في مستشفيات رعاية Icon وظائف إدارية شاغرة لدى السودة للتطوير Icon وظائف شاغرة بـ شركة التصنيع الوطنية Icon وظائف شاغرة في البنك الإسلامي Icon وظائف شاغرة لدى شركة الخزف Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة بـ فروع شركة جوتن

الأربعاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:١١ صباحاً
وظائف شاغرة بـ فروع شركة جوتن
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة جوتن السعودية للدهانات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومعارضها في كل من الدمام، وينبع، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة جوتن

وبيّنت شركة جوتن، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
حرس الحدود يعلن نتائج القبول النهائي للوظائف العسكرية عبر هذا الرابط

حرس الحدود يعلن نتائج القبول النهائي للوظائف العسكرية عبر هذا الرابط

وظائف شاغرة بفروع مجموعة المجدوعي

وظائف شاغرة بفروع مجموعة المجدوعي

– مشرف الإنتاج (الدمام).

– مدير مشروع/ أعمال الميكانيكا والكهرباء والسباكة (ينبع).

– تنفيذي مبيعات أول (ينبع).

– تنفيذي مبيعات أول/ التجزئة (جدة).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة جوتن، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 سبتمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة بشركة BAE SYSTEMS في 5 مدن
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بشركة BAE SYSTEMS في 5...

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة روابي
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة روابي

حصاد اليوم
وظائف إدارية وفنية شاغرة لدى شركة ياسرف
حصاد اليوم

وظائف إدارية وفنية شاغرة لدى شركة ياسرف

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بشركة أرامكو روان للحفر
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بشركة أرامكو روان للحفر

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في شركة PARSONS
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة PARSONS

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ شركة التصنيع الوطنية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ شركة التصنيع الوطنية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بمحافظة العلا
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بمحافظة العلا

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي

حصاد اليوم