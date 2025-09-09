وظائف شاغرة بـ فروع شركة جوتن

أعلنت شركة جوتن السعودية للدهانات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومعارضها في كل من الدمام، وينبع، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة جوتن

وبيّنت شركة جوتن، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف الإنتاج (الدمام).

– مدير مشروع/ أعمال الميكانيكا والكهرباء والسباكة (ينبع).

– تنفيذي مبيعات أول (ينبع).

– تنفيذي مبيعات أول/ التجزئة (جدة).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة جوتن، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 سبتمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)