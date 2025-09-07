ولي العهد يهنئ أنوتين تشارنفيراكول وظائف إدارية شاغرة بـ شركة ساتورب وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وظائف شاغرة في وزارة الصناعة والثروة المعدنية وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بمحافظة العلا وظائف شاغرة بـ فروع مجموعة الراشد وظائف شاغرة في شركة أسمنت الجنوبية وظائف إدارية وفنية شاغرة لدى شركة ياسرف تدوينة الشريان على جرح المعلمين.. استبعاد من الترشيح بلا مبرر وبلا توضيح كأننا لم نكن! توضيح من التجارة بشأن آلية إنفاق أرباح الشركات غير الربحية
أعلنت مجموعة شركات راشد بن عبدالرحمن الراشد وأولاده، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من القصيم، والدمام.
وبيّنت مجموعة الراشد، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير مشروع (القصيم).
– مدير التنفيذ (القصيم).
– مهندس مكتب فني/ تخطيط (القصيم).
– مهندس موقع مدني (القصيم).
– مفتش السلامة (الدمام).
وأوضحت مجموعة الراشد، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 سبتمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 نوفمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)