Icon

ولي العهد يهنئ أنوتين تشارنفيراكول Icon وظائف إدارية شاغرة بـ شركة ساتورب Icon وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك Icon وظائف شاغرة في وزارة الصناعة والثروة المعدنية Icon وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بمحافظة العلا Icon وظائف شاغرة بـ فروع مجموعة الراشد Icon وظائف شاغرة في شركة أسمنت الجنوبية Icon وظائف إدارية وفنية شاغرة لدى شركة ياسرف Icon تدوينة الشريان على جرح المعلمين.. استبعاد من الترشيح بلا مبرر وبلا توضيح كأننا لم نكن! Icon توضيح من التجارة بشأن آلية إنفاق أرباح الشركات غير الربحية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة بـ فروع مجموعة الراشد

الأحد ٧ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٤٢ مساءً
وظائف شاغرة بـ فروع مجموعة الراشد
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت مجموعة شركات راشد بن عبدالرحمن الراشد وأولاده، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من القصيم، والدمام.

تفاصيل وظائف مجموعة الراشد

وبيّنت مجموعة الراشد، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
الهيئة الملكية بينبع تعلن عن وظائف شاغرة في تخصصات مختلفة

الهيئة الملكية بينبع تعلن عن وظائف شاغرة في تخصصات مختلفة

6 وظائف صحية شاغرة لدى مركز أرامكو الطبي

6 وظائف صحية شاغرة لدى مركز أرامكو الطبي

– مدير مشروع (القصيم).

– مدير التنفيذ (القصيم).

– مهندس مكتب فني/ تخطيط (القصيم).

– مهندس موقع مدني (القصيم).

– مفتش السلامة (الدمام).

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة الراشد، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 سبتمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة في شركة PARSONS
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة PARSONS

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بشركة السودة للتطوير
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بشركة السودة للتطوير

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة نت وركرس للخدمات
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة نت وركرس للخدمات

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في شركة رتال
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة رتال

حصاد اليوم
وظائف إدارية شاغرة بفروع شركة المراعي
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة بفروع شركة المراعي

حصاد اليوم
وظائف إدارية شاغرة لدى STC
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة لدى STC

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى مصفاة ساتورب
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى مصفاة ساتورب

حصاد اليوم