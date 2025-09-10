وظائف شاغرة بـ مجموعة تداول

طريقة التأكد من حالة الدفعة في حساب المواطن بعد إيداع الدعم 32 يومًا على موسم الوسم.. أجمل وأروع أيام السنة السعودية معبر آمن للطيور المهاجرة في موسم الهجرة الخريفية القبض على مواطن لترويجه الحشيش والأقراص الممنوعة في الجوف الطويرقي يحتفل بزواج نجله عبدالله شروط الاشتراك في جمعية GOSI القبض على مخالف لتهريبه 135 كيلو قات في عسير ولي العهد: أسعار العقارات بلغت مستويات غير مقبولة والحكومة تتحرك لإعادة التوازن السفارة في إندونيسيا: احذروا الفيضانات والانهيارات الأرضية في بالي للمرة الخامسة.. انقطاع شامل للكهرباء في كوبا
أعلنت مجموعة تداول السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المجموعة وعدد من الشركات التابعة لها في مدينة الرياض.
وأبرزت مجموعة تداول، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مطور رئيسي/ البرمجيات.
– مدير تجربة العملاء.
– خبير الحوكمة والجودة.
– خبير خدمات الكفالة والصناديق.
وأوضحت مجموعة تداول، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 سبتمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 ديسمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)