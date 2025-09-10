وظائف شاغرة بـ مجموعة تداول

أعلنت مجموعة تداول السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المجموعة وعدد من الشركات التابعة لها في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مجموعة تداول

وأبرزت مجموعة تداول، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مطور رئيسي/ البرمجيات.

– مدير تجربة العملاء.

– خبير الحوكمة والجودة.

– خبير خدمات الكفالة والصناديق.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة تداول، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 سبتمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 ديسمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)