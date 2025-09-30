وظائف شاغرة بـ مجموعة صافولا وظائف شاغرة لدى بنك D360 الرقمي قمر التربيع الأول يزيّن سماء السعودية ترامب: أمريكا تشهد حربًا من الداخل توضيح مهم من حساب المواطن بشأن الحالة الاجتماعية للمستفيدين مجلس الشؤون الاقتصادية يستعرض أداء برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 أداة جديدة لتحسين علاج الصرع بالذكاء الاصطناعي ميزة جديدة في تشات جي بي تي المرور: 4 طوارئ على الطرق.. كن مستعدًا دوريات المجاهدين تحبط تهريب 13 كيلوجرامًا من القات بجازان
أعلنت شركة مجموعة صافولا القابضة للاستثمار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مكاتب المجموعة في محافظة جدة.
وأبرزت مجموعة صافولا، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– فني مرافق.
– فني ورشة عمل.
– مشرف الصحة والسلامة والبيئة.
– مشرف إحصائي.
– مشرف مشاريع البناء.
وأوضحت مجموعة صافولا، أنَّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 سبتمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)