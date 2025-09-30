وظائف شاغرة بـ مجموعة صافولا

أعلنت شركة مجموعة صافولا القابضة للاستثمار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مكاتب المجموعة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف صافولا

وأبرزت مجموعة صافولا، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فني مرافق.

– فني ورشة عمل.

– مشرف الصحة والسلامة والبيئة.

– مشرف إحصائي.

– مشرف مشاريع البناء.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة صافولا، أنَّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)