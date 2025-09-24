وظائف شاغرة بـ مركز نظم الموارد الحكومية شاهد.. جريان سيول اليتمة جنوب المدينة المنورة ماكرون: إعلان نيويورك “حل الدولتين” هو الأساس لإنهاء حرب غزة الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع 550 نقطة بتداولات 14.4 مليار ريال كارثة صحية بالعراق.. 42 حالة وفاة بالحمى النزفية القمة العربية الإسلامية متعددة الأطراف مع ترامب: ضرورة إنهاء حرب غزة فورًا 550 موقعًا للأشجار المعمّرة في المملكة.. هوية وطنية وتراث طبيعي لقطات توثق الحالة المطرية الغزيرة على مكة المكرمة السعودية والصين تعزّزان شراكتهما الإستراتيجية في الصناعة والتعدين فيصل بن فرحان يشارك في اجتماع بشأن مستقبل غزة في نيويورك
أعلن المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي في مدينة الرياض.
وأبرزت إدارة المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير عام الاستراتيجية والتخطيط.
– مدير قسم إجراءات الأعمال.
– رئيس فريق هندسة البيانات.
وأوضحت إدارة المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 سبتمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)