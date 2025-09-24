Icon

وظائف شاغرة بـ مركز نظم الموارد الحكومية

الأربعاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:١٢ مساءً
وظائف شاغرة بـ مركز نظم الموارد الحكومية
المواطن- خالد الأحمد

أعلن المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مركز نظم الموارد الحكومية

وأبرزت إدارة المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير عام الاستراتيجية والتخطيط.

– مدير قسم إجراءات الأعمال.

– رئيس فريق هندسة البيانات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

