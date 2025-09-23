صلاة الغائب على سماحة المفتي تقام عصر اليوم في جميع مساجد المملكة أمطار ورياح شديدة السرعة على منطقة حائل البيروقراطية تُكلّف الاقتصاد الألماني 67 مليار يورو الديوان الملكي: وفاة سماحة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وظائف شاغرة في شركة الوطنية للتأمين وظائف شاغرة لدى طيران الرياض وظائف شاغرة بـ شركة عبداللطيف جميل وظائف شاغرة بـ مستشفى قوى الأمن حساب المواطن: يمكن لمزاولي الأنشطة التجارية الاستفادة من البرنامج بشرط الملك عبدالعزيز.. لمحاتٌ من اعتزازه بالعِلم ونشر الثقافة
أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس والماجستير والبورد والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى والعيادات التابعة له في مدينة الرياض.
وأبرزت إدارة المستشفى، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– طبيب نائب أمراض رئوية.
– مهندس أجهزة طبية.
– طبيب نائب أمراض نفسية.
وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 22 سبتمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)