وظائف شاغرة بـ هيئة التخصصات الصحية

الخميس ١٨ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٤٤ مساءً
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة التخصصات الصحية

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير عام الإدارة العامة للسياسات: شهادة الماجستير في تخصصات: (الإدارة الصحية، الصحة العامة، الإدارة، القانون، السياسات العامة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي مشاريع/ قسم تميز المشاريع: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الهندسة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير مشاريع/ قسم تميز المشاريع: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة المشاريع، إدارة الأعمال، الإدارة العامة)، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 سبتمبر 2025م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 18 أكتوبر 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

