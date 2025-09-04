إحباط تهريب 105 آلاف قرص محظور و31.5 كجم حشيش مخدر بجازان وظائف شاغرة بـ هيئة الحكومة الرقمية وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد للعيون وظائف شاغرة لدى طيران الرياض منصة إحسان: دعم 70 ألف طالب وطالبة بمشروعات تعليمية خيرية الحقيل يشهد تدشين وإطلاق مشاريع بقيمة تتجاوز 453 مليون ريال بالجوف القبض على 5 مخالفين لنظام أمن الحدود لترويجهم المخدرات بجازان “عجيب” تخطف كأس مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف حرس الحدود يقدم المساعدة لمواطن علقت مركبته بالكثبان الرملية منتخب السعودية يهزم مقدونيا وديًا بهدفي البريكان والحمدان
أعلنت هيئة الحكومة الرقمية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الهيئة في مدينة الرياض.
وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– خبير الأداء المؤسسي: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة.
– خبير الدعم والتنافسية الرقمية: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.
وأوضحت الهيئة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 سبتمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 أكتوبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا)