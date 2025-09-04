Icon

للعمل لدى فروع الهيئة في مدينة الرياض

وظائف شاغرة بـ هيئة الحكومة الرقمية

الخميس ٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢٤ مساءً
وظائف شاغرة بـ هيئة الحكومة الرقمية
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت هيئة الحكومة الرقمية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة الحكومة الرقمية

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– خبير الأداء المؤسسي: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة.

– خبير الدعم والتنافسية الرقمية: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 سبتمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

