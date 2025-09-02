Icon

وظائف شاغرة بـ هيئة الزكاة والجمارك

الثلاثاء ٢ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٧ صباحاً
وظائف شاغرة بـ هيئة الزكاة والجمارك
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة الزكاة

وأبرزت هيئة الزكاة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أول إدارة الأزمات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الهندسة، تقنية المعلومات)، أو ما يعادلها.

– أخصائي رئيسي شؤون اللجان: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.

– أخصائي التقارير والتحليلات: شهادة البكالوريوس في تخصص تحليلات البيانات، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت هيئة الزكاة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

