فوائد احتساء شاي القرنفل بعد الوجبات Icon باريس سان جيرمان يفوز على ضيفه لانس في الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي Icon وظائف شاغرة في جسارة لإدارة المشاريع Icon وظائف شاغرة بـ كدانة للتنمية والتطوير Icon 17 وظيفة شاغرة لدى شركة PARSONS Icon وظائف شاغرة في مجموعة العليان القابضة Icon وظائف إدارية شاغرة بـ مجموعة روشن Icon وظائف شاغرة لدى فروع الملاحة الجوية Icon رصد التربيع الأخير لقمر ربيع الأول في سماء عرعر بمشهد بديع Icon سلمان للإغاثة يوزع 600 سلة غذائية في سول بالصومال Icon

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة بـ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

الأحد ١٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٣٢ مساءً
وظائف شاغرة بـ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة الزكاة

وأبرزت هيئة الزكاة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي رئيسي الحوكمة والامتثال.

– أخصائي رئيسي تبادل المعلومات.

– مدير قسم تبادل المعلومات.

– أخصائي رئيسي الضرائب الدولية.

– مدير الرواتب.

– مدير العلاقات الدولية.

– مدير التخطيط والرصد.

التقديم على الوظائف

وأوضحت هيئة الزكاة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

