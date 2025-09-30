وظائف شاغرة بـ هيئة عقارات الدولة

وظائف شاغرة بـ مجموعة صافولا وظائف شاغرة لدى بنك D360 الرقمي قمر التربيع الأول يزيّن سماء السعودية ترامب: أمريكا تشهد حربًا من الداخل توضيح مهم من حساب المواطن بشأن الحالة الاجتماعية للمستفيدين مجلس الشؤون الاقتصادية يستعرض أداء برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 أداة جديدة لتحسين علاج الصرع بالذكاء الاصطناعي ميزة جديدة في تشات جي بي تي المرور: 4 طوارئ على الطرق.. كن مستعدًا دوريات المجاهدين تحبط تهريب 13 كيلوجرامًا من القات بجازان
أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الهيئة في مدينة الرياض.
وأبرزت الهيئة العامة لعقارات الدولة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي حماية ومراقبة.
– كبير مسؤولي حماية ومراقبة.
– كبير أخصائي حماية ومراقبة.
وأوضحت الهيئة العامة لعقارات الدولة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 سبتمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 أكتوبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا)