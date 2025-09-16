Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

وظائف شاغرة بـ وزارة الطاقة

الثلاثاء ١٦ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٠ مساءً
وظائف شاغرة بـ وزارة الطاقة
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت وزارة الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الوزارة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف وزارة الطاقة

وبيّنت الوزارة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أول رقابة الجودة.

– خبير رقابة الجودة.

– أخصائي أول خدمات مركز البيانات.

– فني متخصص أول قياسات الزيت والغاز.

– أخصائي أول الانتماء الوظيفي.

– خبير أول ضمان مخرجات.

– مدير المبادرات الاستراتيجية.

– أخصائي القنوات الداخلية والنشر.

– خبير أول انجاز المبادرات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت وزارة الطاقة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

