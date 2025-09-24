Icon

وظائف شاغرة بفروع شركة جسارة في 3 مدن Icon وظائف شاغرة في البنك الإسلامي Icon فيصل بن فرحان بمؤتمر حل الدولتين: نرفض كل ما يقوض السلطة الفلسطينية Icon وظائف إدارية شاغرة لدى الضمان الصحي Icon وظائف شاغرة بـ شركة PARSONS في 4 مدن Icon السديس يعزي في وفاة مفتي المملكة Icon اقتران القمر بالمريخ ورصد مذنب جديد في سماء السعودية Icon اتحاد القدم يعلن طرح تذاكر مباريات الأخضر في الملحق الآسيوي Icon وظائف شاغرة في مجموعة الراشد Icon وظائف شاغرة لدى فروع شركة المراعي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة بفروع شركة جسارة في 3 مدن

الخميس ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٢١ صباحاً
وظائف شاغرة بفروع شركة جسارة في 3 مدن
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة جسارة لإدارة المشاريع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مكاتب الشركة ومشاريعها القائمة في كل من الرياض، ومكة المكرمة، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة جسارة

وأبرزت شركة جسارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
وظائف قيادية شاغرة بشركة الحاج حسين رضا

وظائف قيادية شاغرة بشركة الحاج حسين رضا

وظائف شاغرة للجنسين بمطاعم واجاماما

وظائف شاغرة للجنسين بمطاعم واجاماما

– مسؤول محاسبة مشاريع.

– مسؤول حسابات المدفوعات.

– مهندس هياكل المباني.

– مساح كميات.

– مدير أصحاب المصلحة.

– مدير لوجستيات وواجهات.

– مهندس الطرق والجسور.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة جسارة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة في مجموعة الراشد
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في مجموعة الراشد

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ فروع الهيئة الملكية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ فروع الهيئة الملكية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في جامعة الملك عبدالله
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في جامعة الملك عبدالله

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية

حصاد اليوم
وظائف إدارية شاغرة لدى شركة الخزف
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة لدى شركة الخزف

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ هيئة التخصصات الصحية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ هيئة التخصصات الصحية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ مركز نظم الموارد الحكومية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ مركز نظم الموارد الحكومية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ شركة PARSONS في 4 مدن
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ شركة PARSONS في 4...

حصاد اليوم