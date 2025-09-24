وظائف شاغرة بفروع شركة جسارة في 3 مدن وظائف شاغرة في البنك الإسلامي فيصل بن فرحان بمؤتمر حل الدولتين: نرفض كل ما يقوض السلطة الفلسطينية وظائف إدارية شاغرة لدى الضمان الصحي وظائف شاغرة بـ شركة PARSONS في 4 مدن السديس يعزي في وفاة مفتي المملكة اقتران القمر بالمريخ ورصد مذنب جديد في سماء السعودية اتحاد القدم يعلن طرح تذاكر مباريات الأخضر في الملحق الآسيوي وظائف شاغرة في مجموعة الراشد وظائف شاغرة لدى فروع شركة المراعي
أعلنت شركة جسارة لإدارة المشاريع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مكاتب الشركة ومشاريعها القائمة في كل من الرياض، ومكة المكرمة، وجدة.
وأبرزت شركة جسارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مسؤول محاسبة مشاريع.
– مسؤول حسابات المدفوعات.
– مهندس هياكل المباني.
– مساح كميات.
– مدير أصحاب المصلحة.
– مدير لوجستيات وواجهات.
– مهندس الطرق والجسور.
وأوضحت شركة جسارة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 سبتمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)