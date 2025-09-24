Icon

شاهد.. أمطار غزيرة وسيول جنوب المدينة المنورة Icon النفط يرتفع لأعلى مستوى في 3 أسابيع Icon أمير الرياض يعزّي في وفاة مفتي المملكة Icon الفتح إلى دور الـ16 بكأس الملك بالفوز على الجبلين Icon الذهب والفضة يتراجعان بالأسواق العالمية Icon “أوراكل” تعتزم بيع سندات بقيمة 15 مليار دولار Icon وظائف شاغرة في شركة بترورابغ Icon السعودية وقطر تقدمان دعمًا ماليًا مشتركًا لسوريا بقيمة 89 مليون دولار Icon تقديم موعد إيداع دعم حساب المواطن للدفعة الـ 95 Icon وظائف إدارية شاغرة لدى شركة الخزف Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة بفروع مجموعة الفطيم

الأربعاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٣٣ مساءً
وظائف شاغرة بفروع مجموعة الفطيم
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت مجموعة الفطيم القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع متاجر المجموعة بالمملكة في كل من الرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف الفطيم القابضة

وأبرزت مجموعة الفطيم، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
الروبوتات ستقضي على 85 مليون وظيفة خلال 5 سنوات

الروبوتات ستقضي على 85 مليون وظيفة خلال 5 سنوات

وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة ياسرف للتكرير

وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة ياسرف للتكرير

– تنفيذي مبيعات (عدد وظيفتين).

– مدير تجاري.

– مساح كميات.

– مسوق/ بائع مرئي.

– مشرف منشأة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة الفطيم، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة بـ مستشفى قوى الأمن
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ مستشفى قوى الأمن

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر الدولية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر الدولية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى مجموعة الراشد
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى مجموعة الراشد

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ شركة عبداللطيف جميل
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ شركة عبداللطيف جميل

حصاد اليوم
وظائف إدارية شاغرة في شركة EY
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة في شركة EY

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة رتال للتطوير
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة رتال للتطوير

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في مصفاة سامرف
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في مصفاة سامرف

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في شركة السودة للتطوير
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة السودة للتطوير

حصاد اليوم