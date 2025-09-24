وظائف شاغرة بفروع مجموعة الفطيم

شاهد.. أمطار غزيرة وسيول جنوب المدينة المنورة النفط يرتفع لأعلى مستوى في 3 أسابيع أمير الرياض يعزّي في وفاة مفتي المملكة الفتح إلى دور الـ16 بكأس الملك بالفوز على الجبلين الذهب والفضة يتراجعان بالأسواق العالمية “أوراكل” تعتزم بيع سندات بقيمة 15 مليار دولار وظائف شاغرة في شركة بترورابغ السعودية وقطر تقدمان دعمًا ماليًا مشتركًا لسوريا بقيمة 89 مليون دولار تقديم موعد إيداع دعم حساب المواطن للدفعة الـ 95 وظائف إدارية شاغرة لدى شركة الخزف
أعلنت مجموعة الفطيم القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع متاجر المجموعة بالمملكة في كل من الرياض، وجدة.
وأبرزت مجموعة الفطيم، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– تنفيذي مبيعات (عدد وظيفتين).
– مدير تجاري.
– مساح كميات.
– مسوق/ بائع مرئي.
– مشرف منشأة.
وأوضحت مجموعة الفطيم، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 سبتمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)