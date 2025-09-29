وظائف شاغرة بفروع وزارة الطاقة في 8 مدن

أعلنت وزارة الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الوزارة في كل من الرياض، والدوادمي، والأفلاج، والطائف، ونجران، وحفر الباطن، وسكاكا، وتبوك.

تفاصيل وظائف وزارة الطاقة

وبيّنت الوزارة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أول متابعة الامتثال.

– أخصائي متابعة الامتثال.

– أخصائي التخطيط.

– أخصائي أول التخطيط.

– خبير التخطيط.

– خبير معالجة وإدارة مخالفات.

– أخصائي أول معالجة وإدارة مخالفات.

– مشرف فريق (عدة مدن).

– مدير العمليات الرقابية بالمنطقة.

– أخصائي أول التطوير.

– أخصائي أول تطوير تقنيات ذكية.

– خبير حوكمة.

– مدير مكتب.

التقديم على الوظائف

وأوضحت وزارة الطاقة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)