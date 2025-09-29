المرور يحذّر: تجاهل الفحص الفني الدوري يُعد مخالفة مرورية وظائف شاغرة في شركة البحر الأحمر وظائف شاغرة بشركة PARSONS في 5 مدن وظائف شاغرة لدى مجموعة روشن وظائف إدارية شاغرة في مجموعة التركي وظائف شاغرة بفروع وزارة الطاقة في 8 مدن وظائف شاغرة لدى شركة مطارات الدمام وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة وظائف شاغرة بـ شركة سيف للخدمات الأمنية
أعلنت وزارة الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الوزارة في كل من الرياض، والدوادمي، والأفلاج، والطائف، ونجران، وحفر الباطن، وسكاكا، وتبوك.
وبيّنت الوزارة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي أول متابعة الامتثال.
– أخصائي متابعة الامتثال.
– أخصائي التخطيط.
– أخصائي أول التخطيط.
– خبير التخطيط.
– خبير معالجة وإدارة مخالفات.
– أخصائي أول معالجة وإدارة مخالفات.
– مشرف فريق (عدة مدن).
– مدير العمليات الرقابية بالمنطقة.
– أخصائي أول التطوير.
– أخصائي أول تطوير تقنيات ذكية.
– خبير حوكمة.
– مدير مكتب.
وأوضحت وزارة الطاقة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 سبتمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)