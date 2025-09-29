Icon

المرور يحذّر: تجاهل الفحص الفني الدوري يُعد مخالفة مرورية Icon وظائف شاغرة في شركة البحر الأحمر Icon وظائف شاغرة بشركة PARSONS في 5 مدن Icon وظائف شاغرة لدى مجموعة روشن Icon وظائف إدارية شاغرة في مجموعة التركي Icon وظائف شاغرة بفروع وزارة الطاقة في 8 مدن Icon وظائف شاغرة لدى شركة مطارات الدمام Icon وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية Icon وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة Icon وظائف شاغرة بـ شركة سيف للخدمات الأمنية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة بفروع وزارة الطاقة في 8 مدن

الثلاثاء ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:١١ صباحاً
وظائف شاغرة بفروع وزارة الطاقة في 8 مدن
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الوزارة في كل من الرياض، والدوادمي، والأفلاج، والطائف، ونجران، وحفر الباطن، وسكاكا، وتبوك.

تفاصيل وظائف وزارة الطاقة

وبيّنت الوزارة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي للتنمية

وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي للتنمية

وظائف شاغرة لدى شركة ياسرف

وظائف شاغرة لدى شركة ياسرف

– أخصائي أول متابعة الامتثال.

– أخصائي متابعة الامتثال.

– أخصائي التخطيط.

– أخصائي أول التخطيط.

– خبير التخطيط.

– خبير معالجة وإدارة مخالفات.

– أخصائي أول معالجة وإدارة مخالفات.

– مشرف فريق (عدة مدن).

– مدير العمليات الرقابية بالمنطقة.

– أخصائي أول التطوير.

– أخصائي أول تطوير تقنيات ذكية.

– خبير حوكمة.

– مدير مكتب.

التقديم على الوظائف

وأوضحت وزارة الطاقة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة لدى فروع شركة الفنار
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى فروع شركة الفنار

حصاد اليوم
وظائف إدارية شاغرة لدى شركة Aramex
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة لدى شركة Aramex

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة CEER للسيارات
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة CEER للسيارات

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ فروع المراعي في 3 مدن
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ فروع المراعي في 3...

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في فروع عيادات ديافيرم
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في فروع عيادات ديافيرم

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ مستشفى قوى الأمن
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ مستشفى قوى الأمن

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة الراشد
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة الراشد

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ شركة سيف للخدمات الأمنية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ شركة سيف للخدمات الأمنية

حصاد اليوم